Путин рассказал о "хронических" проблемах в мировой экономике
Путин заявил о хроническом характере проблем в глобальной экономике
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Проблемы в глобальной экономике приобретают хронический характер, заявил президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников делового форума БРИКС.
По его словам, сейчас мир переживает снижение деловой активности, рост безработицы, нехватку сырьевых ресурсов и комплектующих. Становятся все более глубокими продовольственные проблемы, стремительно растут цены на зерно и прочую ключевую сельскохозяйственную продукцию, отметил глава РФ.
Путин призвал деловые круги стран БРИКС на этом фоне расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях.
"Важно, что несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах", — сказал он.
https://1prime.ru/News/20220622/837260345.html
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