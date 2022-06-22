МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Проблемы в глобальной экономике приобретают хронический характер, заявил президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников делового форума БРИКС. Путин оценил эффективность макроэкономической политики России

По его словам, сейчас мир переживает снижение деловой активности, рост безработицы, нехватку сырьевых ресурсов и комплектующих. Становятся все более глубокими продовольственные проблемы, стремительно растут цены на зерно и прочую ключевую сельскохозяйственную продукцию, отметил глава РФ.

Путин призвал деловые круги стран БРИКС на этом фоне расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях.

"Важно, что несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах", — сказал он.