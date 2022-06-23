МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Для возобновления транзита в Калининградскую область Россия и Белоруссия могут организовать ответную блокаду Литве, заявил в беседе с изданием "Украина.ру" военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В Калининграде обозначили дипломатические пути решения транзитной проблемы

По его мнению, враждебные действия Литвы являются попыткой спровоцировать Россию на конфликт, но Москве лучше выбрать экономические меры воздействия.

"Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики", — заявил эксперт.

Он уверен, что за недружественными действиями Вильнюса стоят США и НАТО, поскольку Литва самостоятельно никогда не отважилась бы ограничить транзит в российский регион. Но ответные экономические меры Москвы и Минска, на взгляд эксперта, способны заставить Литву попросить у западных кураторов разрешение на отмену принятых деструктивных мер.

"Чтобы потом Литва попросила у Запада разрешить какие-то действия в отношении возможности перевозки грузов российских", — пояснил Кнутов.