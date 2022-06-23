МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Импорт российского газа сократился, но не остановлен, сообщила министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше. В Италии считают, что не нужно повышать уровень готовности из-за газа

"Импорт российского газа сократился, но не остановлен… Сегодня мы находимся в ситуации, при которой мы продолжаем импортировать российский газ, но в меньших количествах", — сказала министр в эфире телеканала BFMTV.