МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Импорт российского газа сократился, но не остановлен, сообщила министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше.
"Импорт российского газа сократился, но не остановлен… Сегодня мы находимся в ситуации, при которой мы продолжаем импортировать российский газ, но в меньших количествах", — сказала министр в эфире телеканала BFMTV.
https://1prime.ru/News/20220623/837278833.html
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