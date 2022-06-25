МОСКВА, 25 июня – ПРАЙМ. Безопасность при использовании газа очень важна, поэтому законодатель устанавливает нормы, которые направлены на предупреждение возникновения угрозы жизни и здоровью людей, рассказывает агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов.

По его словам, владельцы газового оборудования обязаны заключать договор на техническое обслуживание газовой плиты. Если этого не сделать, то сначала последует предупреждение и штраф в размере до 2 тысяч рублей (п. 2 ст. 9.23 КоАП), а отсутствие договора и после предупреждения предполагается новый штраф – до 5 тысяч рублей (п. 6 ст. 9.23 КоАП).

"Если гражданин откажется пустить газовщиков для проверки и техобслуживания газового оборудования, ему может грозить штраф от 1 до 2 тысяч рублей (п. 3 ст. 9.23 КоАП)", – напоминает эксперт.

С другой стороны, проверяющие должны предупреждать о своем приходе заранее, уточняет он. Застройщики квартир, по словам Эшпулатова, определяют место газовых приборов так, чтобы их использование было безопасным. Именно поэтому передвигать плиту, колонки и счетчики самовольно в квартире нельзя.

"Чтобы переставить газовую плиту, нужно получить разрешение газовой службы и местной администрации, – рассказывает эксперт. – За перестановку без соответствующего разрешения может быть наложен штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей (ст.7.21 КоАП)". Самый большой штраф (от 10 до 15 тысяч рублей, согласно ст.7.19 КоАП), по словам специалиста, положен за самовольное подключение газового оборудования.