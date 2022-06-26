МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Льготную ипотеку в топ-30 российских банков (рейтинг РИА Новости) можно взять в среднем под 6,46% годовых, при этом одну из самых недорогих льготных ипотек предлагают в Росбанке — 4,95%, следует из пресс-релизов и информации на сайтах кредитных организаций. Эксперт назвала опасное последствие снижения первого взноса по ипотеке

"Взять кредит в МКБ на приобретение жилья в рамках программы с господдержкой можно теперь можно по ставке от 6,06% годовых при первоначальном взносе от 20%. Максимальная сумма кредита по льготной ипотеке составляет 12 миллионов рублей для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области", — говорится в пресс-релизе банка от 23 июня.

Вместе с МКБ решение о снижении ставок по льготной ипотеке приняли банк "Дом.РФ" и ПСБ — до минимум 6,3% и 6,35% годовых соответственно. Кроме того на уровне 6-7% годовых минимальная ставка по ипотеке по госпрограмме установилась в банках РСХБ, РНКБ, "МТС банке" (по 6%), "Зенит" (6,05%), "Ак Барс" и "СМП банке" (по 6,29%), и ГПБ (6,3%). "Банк "Открытие" начал прием заявок на льготную ипотеку на новых условиях — по ставке от 6,5% годовых", — говорится на сайте кредитной организации, однако при определенных условиях ставку можно снизить до 6,3%.

Чуть дороже льготная ипотека в банке "Санкт-Петербург" и "Абсолют банке" — по 6,35%, а также Металлинвестбанке (6,4%), "Уралсибе" (6,49%). Одни из самых высоких процентов по льготной ипотеке предлагают в ВТБ и Альфа-банке (по 6,7%), Совкомбанке (6,79%), АТБ (6,99%), "Минбанке" (8,5%), банке "Юникредит" (9%). Также в банке "Центр-инвест" можно оформить ипотеку с господдержкой под 6,5% годовых, однако в ипотечном калькуляторе доступна еще одна такая программа, но под 5,5%.

А одну из самых низких ставок в топ-30 кредитных организаций по рейтингу РИА Новости предлагает Росбанк. "От 4,95% ставка в рублях… Росбанк начал прием заявок в рамках реализации государственной программы по субсидированию ставки по жилищным (ипотечным) кредитам, объявленной президентом Российской Федерации 16 апреля 2020 года", — отмечается на сайте кредитной организации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 июня сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%. Ранее президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2022, предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.