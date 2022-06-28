МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Финская компания Kone, являющаяся одним из мировых лидеров по производству подъемников, лифтов и автоматических дверей, сообщила о продаже своего бизнеса в России местному руководству подразделения. Девелопер рассказал о подорожании лифтов в России

"Планы по передаче местных владений и операций обеспечат более устойчивое долгосрочное решение для сотрудников и клиентов", — говорится в пресс-релизе.

Российским регуляторам предстоит утвердить сделку, однако ожидается, что она будет закрыта в конце текущего года. Стоимость контракта не разглашается.

Как уточнили в компании, после продажи предприятие будет работать самостоятельно под другим брендом. "В рамках предложения Kone согласилась поставлять запасные части в Россию в течение переходного периода, который продлится до трех месяцев после закрытия сделки", — добавляется в сообщении.

Kone прекратила поставки в Россию с 3 марта. На долю российского рынка приходится менее 1% всех продаж компании. Сейчас в стране работает около 650 человек, которые обслуживают около 1,5 тысячи клиентов.