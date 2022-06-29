МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Пока в России будет налаживаться производство комплектующих для авиации, заменить иностранные самолеты смогут по меньшей мере две отечественные модели Ту-214 и Ил-96, такое мнение в интервью радио Sputnik выразил авиаэксперт, генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка. Мишустин утвердил комплексную программу развития авиатранспорта

По его словам, выпуск именно этих моделей можно наращивать в условиях, когда антироссийские санкции привели к проблемам с поставками из-за рубежа новых самолетов и запчастей для ремонта уже имеющихся воздушных судов. Эксперт считает, что в ближайшее время в России необходимо развивать производство всех комплектующих для авиационной техники, это может занять от трех до четырех лет.

"Пока производство отечественных комплектующих будет налаживаться, у нас есть уже успешный в аэродинамическом и экономическом плане самолет. Раньше он назывался Ту-204, последняя модификация – Ту-214. Самолет создавался в момент, когда наша авиационная промышленность имела максимальный потенциал, поэтому и в настоящее время можно нарастить производство самолета. Поскольку серийное производство идет, нужно просто увеличить количество собранных самолетов. Для дальнемагистральных полетов можно использовать самолет Ил-96. На модификации этого самолета летает и президент РФ, поэтому он в особой рекламе не нуждается. В самолетах Ту-214 и Ил-96 пассажирской версии все комплектующие – отечественного производства", – уточнил Прядка.

Есть еще турбовинтовой самолет Ил-114, разработанный в советское время, но модифицированный, он вполне может заменить устаревший Ан-24, который повсеместно использовался для региональных перевозок, добавил эксперт.

Для развития авиаотрасли важно также развивать научно-техническое творчество молодежи, уверен он.

"В советские времена авиаконструкторские бюро были полностью укомплектованы, в том числе за счет того, что по всей стране было огромное количество авиамодельных кружков. Сейчас на территории Москвы всего пять кружков. В авиационные вузы поступают по самым разным причинам, но не причине того, что хотят строить самолеты. В этом плане ситуацию надо выправлять. Научно-техническое творчество молодежи должно приветствоваться и активно развиваться", – сказал Прядка.