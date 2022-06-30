Эксперт назвал искусство выгодным инструментом инвестирования
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Инвестиция в предметы искусства является наиболее выгодным инструментом инвестирования, так как гарантирует сохранение потраченных на него средств. Так считает вице-президент Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров (МККААД), Ассоциации антикваров Санкт-Петербурга и Гильдии оценщиков, коллекционер и галерист Михаил Суслов.
По словам эксперта, на сегодняшний день инструментов для инвестирования очень мало. "Покупая искусство, вы сохраняете свои деньги. Может быть, не всегда приумножаете, но сохраняете", — отметил Суслов.
Эксперт также предупредил, что не стоит отправлять предметы искусства на выставки за рубежом. "Даже в дружественные страны я бы от отправки воздержался: сейчас перемещение культурных ценностей, на мой взгляд, имеет определенные риски", — сообщил Суслов. При этом, коллекционер не рекомендовал россиянам выходить из международного арт-рынка.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск 30 июня.
https://1prime.ru/News/20220630/837339521.html
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