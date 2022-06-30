МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Инвестиция в предметы искусства является наиболее выгодным инструментом инвестирования, так как гарантирует сохранение потраченных на него средств. Так считает вице-президент Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров (МККААД), Ассоциации антикваров Санкт-Петербурга и Гильдии оценщиков, коллекционер и галерист Михаил Суслов. Решетников рассказал о трудностях с восстановлением инвестиционного импорта

По словам эксперта, на сегодняшний день инструментов для инвестирования очень мало. "Покупая искусство, вы сохраняете свои деньги. Может быть, не всегда приумножаете, но сохраняете", — отметил Суслов.

Эксперт также предупредил, что не стоит отправлять предметы искусства на выставки за рубежом. "Даже в дружественные страны я бы от отправки воздержался: сейчас перемещение культурных ценностей, на мой взгляд, имеет определенные риски", — сообщил Суслов. При этом, коллекционер не рекомендовал россиянам выходить из международного арт-рынка.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск 30 июня.