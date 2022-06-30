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https://1prime.ru/News/20220630/837340288.html
Белорусские власти заявили об отсутствии рисков дефицита продовольствия
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Белоруссии абсолютно не грозит дефицит продовольствия, заявили власти страны. Минск не планирует импортировать зерно из России, поскольку ему хватит собственных запасов,... ПРАЙМ, 30.06.2022
новости, белоруссия, продовольствие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Белоруссии абсолютно не грозит дефицит продовольствия, заявили власти страны.
Минск не планирует импортировать зерно из России, поскольку ему хватит собственных запасов, добавляется в сообщении.
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