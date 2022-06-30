МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Белоруссии абсолютно не грозит дефицит продовольствия, заявили власти страны.

Минск не планирует импортировать зерно из России, поскольку ему хватит собственных запасов, добавляется в сообщении.

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