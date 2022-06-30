МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вслед за обвалом акций "Газпрома" на новости, что дивидендов не будет, резко ушел в "красную" зону, газовый концерн теряет четверть капитализации, а индекс Мосбиржи — почти 7% и обваливался ниже 2,2 тысячи пунктов, следует из данных торгов. Акции "Газпрома" обвалились на новостях о дивидендах

Индекс Мосбиржи к 12.22 мск падает на 6,87%, до 2215,08 пункта, долларовый индекс РТС — на 5,84%, до 1330,42 пункта.

А минутами ранее основной индикатор фондового рынка РФ опускался до 2184,71 пункта – на этих значениях он был в последний раз 26 апреля.

Акции "Газпрома" к текущему моменту падают в цене на 25,89%, акции "Роснефти" — на 6,43%. Впрочем, теряют и акции банковского сектора, в минусе металлургический и другие сектора.

Отказ акционеров "Газпрома" утверждать дивиденды — это мощный удар не только по акциям самого газового гиганта, но и по всему рынку акций, который ожидал притока нескольких сотен миллиардов рублей от этих дивидендов в августе, поясняет Виктор Тунёв из УК "Игосстрах-Инвестиции".

"Под вопросом теперь и дивиденды в следующем году. "Газпром" за полгода мог заработать прибыли больше, чем за весь 2021 год, а расчётные дивиденды, по нашим оценкам, могли превысить 100 рублей на акцию", — заключает эксперт.