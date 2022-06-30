МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. "Росатом" выдал пять первых своих разрешений на проход по Северному морскому пути в летне-осеннюю навигацию 2022 года, сообщил департамент коммуникаций госкорпорации. Reuters: транзит в Калининград через Литву возобновят через несколько дней

Срок действия двух разрешений — до сентября 2022 года, а еще трех — до октября нынешнего года, указывается в сообщении. Ранее "Росатом" получил полномочия выдавать разрешения на хождение судов по Севморпути.

"Сейчас на рассмотрении находится около 100 обращений от судовладельцев на выдачу разрешений. Все запросы будут обработаны в срок до 10 суток c момента поступления в соответствии с правилами плавания в акватории Северного морского пути", — отметил заместитель директора дирекции Северного морского пути "Росатома" Максим Кулинко, слова которого приведены в сообщении.

В настоящее время выдачу разрешений на проход по СМП обеспечивает дирекция СМП "Росатома". "Это временная мера до образования ФГБУ "Главное управление Северного морского пути", которое в последующем будет осуществлять функции по управлению судоходством в акватории СМП", — поясняет госкорпорация. КТК выплатил штраф в российский бюджет за разлив нефти в Черном море

К необходимости поправок в законодательство пришли после анализа ситуации, сложившейся в конце 2021 года, когда на СМП возник риск срыва поставок грузов для реализации крупнейших арктических инвестиционных проектов, снабжения городов и поселков. Чтобы ситуация не повторилась, было принято решение сконцентрировать все полномочия по управлению судоходством на СМП в едином центре управления. Наилучшим кандидатом на эту роль был признан "Росатом", управляющий атомными ледоколами, информационной платформой для сопровождения проводок и компетентными кадрами.

В соответствии с законодательством, "Росатом" теперь наделен полномочиями осуществлять централизованное управление Северным морским путем, включающим в себя в том числе организацию мониторинга движения судов и использование судов ледокольного флота, предоставление информации о гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановке, содействие в организации проведения операций по ликвидации последствий загрязнения с судов опасными и вредными веществами, а также в проведении работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Госкорпорация будет осуществлять выдачу, приостановление, возобновление и прекращение действия разрешений на плавание судов в акватории Северного морского пути, вносить изменения в такие разрешения, а также определять подведомственное учреждение, оказывающее указанные услуги.

Кроме того, "Росатом" наделяется функциями учредителя и полномочиями по осуществлению от имени РФ прав собственника имущества в отношении федерального государственного бюджетного учреждения, создаваемого в целях организации плавания судов в акватории Северного морского пути решением российского правительства.

"В настоящее время "Росатом" завершает образование учреждения, которое получило название "Главное управление Северного морского пути", — отмечается в сообщении.