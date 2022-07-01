МОСКВА, 1 июля /ПРАЙМ/. Сбербанк с 1 июля ввел комиссию в 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения.

Минимальная комиссия за такие операции будет составлять 30 рублей, а максимальная — 150 рублей.

В банке поясняли РИА Новости, что долгое время бесплатно проводили операции по выводу средств на карты других банков в сторонних приложениях. Сейчас банк доработал свои сервисы, которые полностью закрывают все потребности клиентов, поэтому принял решение привести тарифы в соответствие с практикой других банков.

"Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов", — подчеркивали в Сбербанке.

Сейчас клиенты банка по-прежнему смогут отправлять другим клиентам до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии в "Сбербанк Онлайн". Кроме того, россиянам доступны через систему быстрых платежей переводы без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц.