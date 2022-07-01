МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Решение лидеров стран "Большой семерки" об ограничении цен на российские нефть и газ не увенчается успехом, так как им не под силу управлять множеством факторов, определяющих цены на энергоносители, заявил РИА Новости кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Хаджадж Бу Худур.

"Решение лидеров G7 об установлении потолка цен на нефть и газ из России по сути не в их власти. Цены на нефть – российскую Brent, американскую WTI, другие сорта – регулируются рядом факторов, более того, они влияют друг на друга. Например, в случае геополитических потрясений в районе Персидского залива цены на нефть Brent изменятся", — рассказал эксперт.

Аналогично, к примеру, цены на нефть также изменятся в случае ураганов в районе Карибского моря, снижения запасов в США, чересчур жаркого лета или холодной зимы в Европе и множества других факторов.

"Поэтому никто в мире не может определять цены на нефть. Эти несколько стран не смогут управлять спросом и предложением во всем мире", — сказал он.

По мнению эксперта, Москва ранее уже смогла "нейтрализовать" действия западных стран, в частности, переведя оплату газа на рубли.

"Данное заявление стран G7 не имеет никакого влияния, оно нацелено на широкую публику", — отметил Бу Худур.

Лидеры стран "Большой семёрки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнёрами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".