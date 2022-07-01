МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Практически весь подвижной состав РЖД импортозамещен, рассказал гендиректор холдинга Олег Белозеров, выступая на итоговой расширенной коллегии Минтранса РФ. Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли в первом полугодии

"Пассажирский комплекс продолжает развитие по всем направлениям: это и обновление подвижного состава, модернизация инфраструктуры и расширение цифровых сервисов… Практически весь подвижной состав у нас импортозамещен", — рассказал Белозеров.

Среди новаций 2021 года глава РЖД отметил линейку двухэтажных вагонов нового поколения. "Проектные решения с акцентом на персонализацию пространства отличаются высокой плавностью хода, повышенной шумозащищенностью. Эксплуатация данных вагонов уже в первой половине текущего года получила самые высокие оценки наших пассажиров", — сказал Белозеров.

Глава РЖД обратил особое внимание на вопрос импортозамещения. "Перечень номенклатур импортосодержащих комплектующих у нас, по нашим детальным расчетам, сейчас составляет 6 231 позицию. Буквально за три месяца мы нашли в части импортозамещения 4 349 позиций", — рассказал Белозеров, добавив, что работа по поиску еще двух тысяч ведется.

Гендиректор холдинга также сообщил, что, после отказа концерна Siemens обслуживать электропоезда "Сапсан" и "Ласточка", РЖД создано собственное предприятие. "Мы создали свое предприятие. Мы приняли порядка тысячи человек. У нас есть и программа, и компетенции, и технологии. Абсолютно уверены, что высокоскоростное движение мы обеспечим", — заключил Белозеров.