МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина сообщила во время заседания экспертного совета комитета, что он подготовил законопроект об установлении 8 июля, в День семьи, выходного дня. В Госдуме хотят избавить пенсионеров от пошлины на наследственное жилье

Она отметила, что если это праздник семьи, "то он должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным".

"С проектом закона от имени комитета выходим на Совет Думы, мы пока не знаем, как определится Совет Думы. Я думаю, что вы поддержите наше предложение", — сказала Останина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности.