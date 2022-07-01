В Госдуме хотят сделать 8 июля общероссийским выходным днем
Комитет Госдумы по семье подготовил проект об установлении в России выходного дня 8 июля
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина сообщила во время заседания экспертного совета комитета, что он подготовил законопроект об установлении 8 июля, в День семьи, выходного дня.
Она отметила, что если это праздник семьи, "то он должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным".
"С проектом закона от имени комитета выходим на Совет Думы, мы пока не знаем, как определится Совет Думы. Я думаю, что вы поддержите наше предложение", — сказала Останина.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности.
https://1prime.ru/News/20220701/837359260.html
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