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https://1prime.ru/News/20220705/837384992.html
Россия анализирует меры по снятию незаконной блокировки заграничных счетов
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. "Россия анализирует меры по снятию незаконной блокировки счетов за рубежом", — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. ПРАЙМ, 05.07.2022
новости, дмитрий песков, зарубежные счета
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. "Россия анализирует меры по снятию незаконной блокировки счетов за рубежом", — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.