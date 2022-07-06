СМИ сообщили о продаже российского подразделения HSBC Экспобанку
Bloomberg: банковская группа HSBC ведет переговоры о продаже Экспобанку своей российской "дочки"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc ведет переговоры о продаже российской дочерней компании Экспобанку, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"HSBC Holdings Plc ведет переговоры о продаже своего российского подразделения местному кредитору Экспобанку", — сообщают источники агентству.
Согласно источникам, переговоры о сделке находятся на продвинутой стадии. Представители HSBC и Экспобанка отказались предоставить агентству комментарии.
В апреле HSBC заявила, что не принимает новых клиентов или бизнес в своем российском подразделении, но не собирается полностью уходить из страны, поскольку несет ответственность перед своими корпоративными клиентами.
Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).
https://1prime.ru/News/20220706/837400293.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.