"В марте у нас были большие опасения. Они были связаны с тем, что… ну, мы помним все в новостях: проблемы с бумагой начались, не хватало отбеливателей. Честь и хвала нашим предприятиям и промышленникам, эта проблема была быстро решена. Мы переживали за картриджи, многие картриджи на принтеры иностранные… Очень боялись за программное обеспечение, пока мы работаем на Windows. В ближайшее время перейдем на отечественный софт", — рассказал Музаев в эфире телеканала "Россия 24".
Также, по его словам, были опасения по поводу интернета, так как могли произойти помехи, но ведомством были подготовлены "контрмеры", которые не пришлось применять.
https://1prime.ru/News/20220707/837407893.html
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