МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Рособрнадзор в ближайшее время может перейти на отечественный софт, заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Рособрнадзор может получить почти 7 млрд руб до 2022 г из бюджета

"В марте у нас были большие опасения. Они были связаны с тем, что… ну, мы помним все в новостях: проблемы с бумагой начались, не хватало отбеливателей. Честь и хвала нашим предприятиям и промышленникам, эта проблема была быстро решена. Мы переживали за картриджи, многие картриджи на принтеры иностранные… Очень боялись за программное обеспечение, пока мы работаем на Windows. В ближайшее время перейдем на отечественный софт", — рассказал Музаев в эфире телеканала "Россия 24".

Также, по его словам, были опасения по поводу интернета, так как могли произойти помехи, но ведомством были подготовлены "контрмеры", которые не пришлось применять.