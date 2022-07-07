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Guardian: Джонсон хочет остаться на посту премьера до осени
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Британский премьер Борис Джонсон согласился уйти в отставку, но хочет остаться на занимаемом посту до избрания нового лидера Консервативной партии, сообщила газета Guardian... ПРАЙМ, 07.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Британский премьер Борис Джонсон согласился уйти в отставку, но хочет остаться на занимаемом посту до избрания нового лидера Консервативной партии, сообщила газета Guardian.
Отмечается, что Джонсон согласен уйти в отставку, однако "хочет остаться на посту премьер-министра до тех пор, пока осенью не будет избран новый лидер тори".