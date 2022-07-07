МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Британский премьер Борис Джонсон согласился уйти в отставку, но хочет остаться на занимаемом посту до избрания нового лидера Консервативной партии, сообщила газета Guardian. СМИ: Джонсон подает в отставку с поста британского премьера

Отмечается, что Джонсон согласен уйти в отставку, однако "хочет остаться на посту премьер-министра до тех пор, пока осенью не будет избран новый лидер тори".