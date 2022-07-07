МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о возможной отставке Бориса Джонсона с поста британского премьер-министра и заявил, что такой итог является закономерным исходом "британской наглости и бездарной политики". СМИ: Джонсон подает в отставку с поста британского премьера

"Лучшие друзья Украины" уходят. "Перемога" в опасности! Первый пошёл… Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке", — написал он в своем телеграм-канале и добавил, что ждет аналогичных новостей из Германии, Польши и Прибалтики.

На прошлой неделе стало известно о пьяном дебоше, который устроил бывший замминистра иностранных дел по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер в одном из лондонских клубов. После этого стали звучать мнения о том, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, зная о его "небезупречном прошлом".

Несколько британских СМИ сообщили, что Джонсон может уйти в отставку уже в четверг. Из-за недоверия к премьеру свои должности покинули более 50 членов британского правительства.

Череда отставок началась во вторник, когда свои должности покинули ключевые министры — глава минфина Риши Сунака и министр здравоохранения Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, несколько парламентских заместителей министров и более десяти личных парламентских секретарей министров. Самого премьера призвали подать в отставку, несмотря на то, что он принес свои извинения.