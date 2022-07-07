МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга ростом вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США снижаются в ожидании заседания ФРС

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,27% — до 3364,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,93%, до 2227,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,15%, до 21620 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,84% — до 2334,27 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,47%, до 26490,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,81%, до 6648 пунктов.

Инвесторы в Азии в четверг разделяют настроения американских трейдеров. В среду индексы Уолл-стрит закрылись небольшим ростом на оптимизме, вызванном планом Федеральной резервной системы (ФРС) США взять инфляцию под контроль. Из протокола июньского заседания выяснилось, что регулятор, вероятно, повысит базовую процентную ставку на 50 или 75 базисных пунктов по итогам июльского заседания.

"Из протокола стало ясно, что члены комитета по-прежнему уделяют большое внимание сдерживанию инфляции, даже если это будет происходить за счет резкого замедления экономического роста", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Oanda Джеффри Халли (Jeffrey Halley).