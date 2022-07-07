МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область, который ограничила Литва, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Литва отвергла идею "зеленых коридоров" для транзита в Калининград

Он отметил важность решения проблемы и указал на то, что сейчас проводится интенсивная работа по соответствующим каналам с целью решения этой проблемы. "Вот все, что я могу сказать. И по-прежнему, естественно, мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему", — подчеркнул Песков.

Также он прокомментировал слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который заявил, что ответом на блокаду транзита в Калининград может стать полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику.

"Это точка зрения руководителя региона. Естественно, регион и его руководство тоже формулируют свои предложения к возможным действиям, если иные методы окажутся безрезультатными. Это вполне нормальная практика", — заключил Песков.