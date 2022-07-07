БРЮССЕЛЬ, 7 июл — ПРАЙМ. Европарламент (ЕП) одобрил выделение Украине нового кредита макрофинансовой помощи на 1 миллиард евро, говорится в его сообщении. Европарламент решил сделать Европу независимой и самостоятельной

"В четверг депутаты Европарламента дали зеленый свет макрофинансовому кредиту в размере 1 миллиарда евро", — говорится в нем.

Ранее эту поддержку предложила выделить Еврокомиссия (ЕК). Ее ещё должен одобрить Совет стран ЕС. В ЕК сообщали, что рассчитывают перечислить средства летом.

Эти средства из нового пакета макрофинансовой поддержки, анонсированного Еврокомиссией в мае, общий объём которой может составить до 9 миллиардов евро. Майский пакет был поддержан лидерами стран Евросоюза, но не был окончательно одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС.

Согласно июльскому предложению, 1 миллиард евро будет выделен Украине в виде долгосрочных кредитов на благоприятных условиях, сообщала ЕК. Тогда же она отмечала, что как только Европейский парламент и Совет ЕС одобрят это предложение и будут подписаны соответствующие меморандум о взаимопонимании и соглашение о кредите с украинскими властями, она быстро предоставит стране 1 миллиард евро.