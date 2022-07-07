Казахстан временно ограничит вывоз семян подсолнечника
Казахстан вводит ограничения на вывоз семян подсолнечника с июля по сентябрь этого года
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АЛМА-АТА, 7 июл — ПРАЙМ. Казахстан вводит ограничения на вывоз семян подсолнечника в период с июля по сентябрь этого года, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов республики.
"До 30 сентября текущего года вводятся квоты на вывоз с территории Республики Казахстан семян подсолнечника… Количественные ограничения на вывоз семян подсолнечника вводятся в целях обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ограничения вводятся приказом исполняющего обязанности министра сельского хозяйства от 5 июля и вступают в силу с 8 июля.
В свою очередь пресс-служба минсельхоза уточнила, что общий объем квоты составляет 15 тысяч тонн. Ведомство уже приступило к ее распределению между экспортерами.
"На период действия квоты допустимый лимит для одного заявителя на вывоз семян подсолнечника в совокупности не должен превышать 500 тонн", — сообщается в пресс-релизе.
https://1prime.ru/News/20220707/837414281.html
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