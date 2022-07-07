БАНГКОК, 7 июл — ПРАЙМ. Россия может на встрече министров иностранных дел G20 на индонезийском острове Бали представить свою формулу разрешения складывающегося в мире продовольственного кризиса, заявил в четверг известный индонезийский эксперт по международным отношениям и консультант правительства Индонезии доктор Теуку Резасия. Москва сообщила Индонезии о намерении Путина участвовать в саммите G20

Интервью с экспертом публикует в четверг индонезийское национальное новостное агентство ANTARA.

"У России уже есть формула разрешения продовольственной проблемы. Встреча министров иностранных дел G20 — это возможность для России презентовать эту формулу и продемонстрировать миру, что Россия здесь не часть проблемы, а часть ее решения", — заявил агентству эксперт.

По словам Теуку Разасия, G20 следует предоставить России возможность беспрепятственно изложить свою позицию по вопросам продовольственной безопасности вместо того, чтобы, как это сделала группа G7, вводить санкции и запреты на российские товары, говорится в сообщении.

"Я надеюсь, что страны G20 не станут повторять паттерны "выходов из зала", которые мы все видели на нескольких предыдущих международных мероприятиях, в том числе, в рамках подготовительных встреч G20", — сказал эксперт. Индонезия поддерживает ООН в поставках продовольствия из России и Украины

По его словам, Индонезии, как председателю G20 в 2022 году, следует делать все, что в ее силах, чтобы обеспечить России возможность беспрепятственно излагать свою позицию и свои предложения в рамках "двадцатки", а также чтобы способствовать организации двустороннего общения российской делегации с делегациями других стран-участниц G20, сообщает ANTARA.

Индонезия осуществляет в 2022 году переходящее председательство в G20. В преддверии лидерского саммита "двадцатки", назначенного на ноябрь, ряд западных правительств лоббировали Индонезию с целью убедить власти страны отозвать приглашение России на саммит в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине, однако правительство Индонезии отказалось это сделать, в порядке компромисса со странами Запада пригласив на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в состав G20.