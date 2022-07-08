НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл — ПРАЙМ. Индийская государственная компания ONGC Videsh Ltd (OVL) готова расширить свое участие в проекте "Сахалин-1" после выхода из него ExxonMobil, сообщает Times of India со ссылкой на источник. Кремль рассказал о судьбе проекта "Сахалин — 1"

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%.

Однако в марте ExxonMobil объявил о намерении выйти из проекта в связи со специальной военной операцией России на Украине. А в апреле Exxon Neftegas Ltd. объявил режима форс-мажора и сократила добычу. Полпред президента в ДФО вице-премьер Юрий Трутнев накануне говорил, что добыча нефти на "Сахалине-1" сократилась в 22 раза, до 10 тысяч баррелей в сутки.

"После того, как 1 марта ExxonMobil заявила, что прекратит свою деятельность… и согласует постепенный вывод с партнерами, OVL предложила направить больше персонала с подходящим опытом", — сообщает издание.

По данным источников газеты, "Роснефть" открыта для этого предложения и внимательно изучает список персонала, предложенный OVL".

"OVL никогда не говорила, что хочет выйти, и у нее давние отношения с "Роснефтью". Изначально OVL финансировала долю "Роснефти" в проекте. Таким образом, можно предположить, что интересы OVL будут защищены", — сказал собеседник издания.