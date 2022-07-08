АФИНЫ, 8 июл — ПРАЙМ. Запуск нового газопровода Греция-Болгария ускорит отказ Европы от российских углеводородов, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотаки. Греция откроет 8 июля газовый интерконнектор с Болгарией

Премьер-министр Греции надеется, что запуск нового газопровода Греция-Болгария лишь ускорит отказ Европы от российских углеводородов. "Сегодня очень знаменательный день для Греции, Болгарии, для всех Балкан и для всей Европы. Мы открываем не просто трубопровод для поставок природного газа, но энергетический мост, который соединит географический юг с севером, сделает ближе Грецию и Болгарию", — сказал Мицотакис, выступая на церемонии открытия интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в городе Комотини.

IGB соединяет национальную систему транспортировки природного газа Греции с сетью Болгарии, пока прошло его символическое открытие, коммерческая эксплуатация начнется осенью.

На церемонии присутствовали премьер-министр Болгарии в отставке Кирилл Петков, министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Мицотакис напомнил, что основы этого проекта строительства греко-болгарского газопровода IGB были заложены в 2009 году с подписанием меморандума о сотрудничестве.

"Его завершение в нынешний чрезвычайно неспокойный период показывает его большую ценность. Он дает сильный импульс к достижению общеевропейской цели энергетической автономии континента", — сказал Мицотакис.

"Газпром" перестал поставлять природный газ в Болгарию после того, как София отказалась переходить на новый порядок оплаты газа.

"Наш ответ состоит в том, чтобы использовать энергию как средство взаимной помощи, взаимной поддержки и взаимного прогресса. Сегодня видно, что эти цели достижимы", — сказал греческий премьер.

Мицотакис сказал, что Афины помогают Софии, и уже СПГ со станции Ревитуса покрывает 80% суточного спроса "дружественной страны".

"Трубопровод, который мы сегодня открываем, присоединится к ТАР (Трансадриатическому газопроводу), и присутствие здесь министра энергетики Азербайджана, чей газ снабжает ТАР, имеет особое символическое значение. И он составит вместе с остальными запускаемыми энергетическими инфраструктурами, вместе с соединительными осями с Северной Македонией, с Италией, надежную сеть распределения природного газа на рынки, в первую очередь Балкан, во вторую очередь — в саму Европу, диверсифицируя при этом источники поставок", — сказал Мицотакис.

"Природный газ из греческой газопроводной системы, который уже поступает в Центральную Европу по существующей сети, помогает нам ускорить этот необходимый отказ от российских углеводородов", — заявил Мицотакис.

После выступлений на церемонии Мицотакис и Петков отправились на объекты газопровода, где символически "открыли" кран подачи природного газа.

Газопровод IGB длиной 182 километра соединяет национальную систему транспортировки природного газа Греции в районе Комотини с соответствующей сетью в Болгарии в районе Стара-Загора. На первом этапе трубопровод имеет возможность транспортировать 3 миллиарда кубометров газа в год, его мощность может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год.

IGB был включен в проекты, представляющие общий интерес для ЕС (Project of Common Interest, PCI) и был поддержан как национальный приоритетный проект правительствами Греции и Болгарии. Коммерческая эксплуатация IGB должна начаться осенью, не позднее 1 октября. Греция и Венгрия обсудили альтернативные варианты поставок газа

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.