БАЛИ (ИНДОНЕЗИЯ), 8 июл — ПРАЙМ. Россия продолжит продвигать объединительную повестку, способствовать выстраиванию сотрудничества не на "игре мускулов", а на балансе интересов и отмечает востребованность созидательного партнерства, потенциал "двадцатки" велик, говорится в тезисах выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на пленарном заседании министров иностранных дел стран G20. Эксперт: Россия может представить на G20 решение продовольственного кризиса

"Россия будет последовательно способствовать выстраиванию сотрудничества не на "игре мускулов", а на выверенном балансе интересов, уважении культурно-цивилизационного многообразия и права народов самим определять свою судьбу. Будем продвигать объединительную повестку дня. Логика "соперничества держав" по принципу "кто не с нами, тот против нас" бесперспективна", — отмечается в тезисах.

В ходе выступления министр обратил внимание, что "сегодня как никогда востребовано созидательное партнёрство суверенных государств". В распространённых тезисах отмечается, что "примерами могут служить объединения нового типа, основанные на подлинном равноправии, без ведущих и ведомых — БРИКС, ШОС, ЕАЭС".

"Велик потенциал и самой "двадцатки", если все её участники будут честно работать в рамках её согласованного мандата — как это было, например, при выработке мер реагирования на финансовый кризис в США в 2008 году. Тогда все старались помочь мировой экономике, а не преследовать корыстные интересы", — отмечается в тезисах. Министр указал, что этот дух изначального предназначения "Группы 20" заложен в девиз индонезийского председательства — "Восстановимся вместе и лучше", и подчеркнул важность воплощения его в жизнь.

Согласно тезисам выступления, Лавров также обратил внимание, что "группа двадцати" весьма востребована как форум согласования решений в интересах экономического роста и устойчивого развития — с опорой на центральную роль ООН и принципы ее Устава, включая уважение суверенного равенства государств.