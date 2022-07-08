МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Реагируя на текущие вызовы, связанные с санкциями Запада, российским компаниям ТЭК следует работать и на долгосрочную перспективу, при этом ключевыми приоритетами должны быть газификация регионов и деверсификация экспорта на рынки юга и востока, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином. Путин посоветовал российским энергокомпаниям готовиться к нефтяному эмбарго

Глава государства напомнил о недавно введенном в ЕС эмбарго на российские нефть и нефтепродукты, отметив, что нефтяные компании РФ должны были быть уже готовы к этому решению.

"Реагируя на текущие вызовы, мы должны ритмично работать и над реализацией долгосрочных планов развития отрасли. Среди ключевых приоритетов — наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для деверсификации экспорта на перспективные рынки юга и востока", — сказал Путин.

Он также сообщил, что сейчас правительство уже прорабатывает варианты развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры поставок российской нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, а также газотранспортной инфраструктуры для увеличения поставок газа в восточном направлении и на внутренний рынок.