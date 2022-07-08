2022-07-08T17:04:00+03:00
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2022-07-08T17:04:00+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20220708/837430191.html
В Монреале заявили о крупном сбое связи
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БАНК МОНРЕАЛЯ ЗАЯВИЛ, ЧТО В КАНАДЕ ПРОИЗОШЕЛ КРУПНЫЙ СБОЙ СВЯЗИ: ОН ЗАТРОНУЛ РАБОТУ ВСЕХ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И НАРУШИЛ ОБРАБОТКУ ФИНОПЕРАЦИЙ Новость дополняется ПРАЙМ, 08.07.2022
финансы, новости, канада, сбой, связь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БАНК МОНРЕАЛЯ ЗАЯВИЛ, ЧТО В КАНАДЕ ПРОИЗОШЕЛ КРУПНЫЙ СБОЙ СВЯЗИ: ОН ЗАТРОНУЛ РАБОТУ ВСЕХ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И НАРУШИЛ ОБРАБОТКУ ФИНОПЕРАЦИЙ
Новость дополняется