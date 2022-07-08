2022-07-08T17:04:00+03:00

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2022-07-08T17:04:00+03:00

2022

https://1prime.ru/News/20220708/837430191.html

В Монреале заявили о крупном сбое связи

Новости

Новости

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https://россиясегодня.рф

БАНК МОНРЕАЛЯ ЗАЯВИЛ, ЧТО В КАНАДЕ ПРОИЗОШЕЛ КРУПНЫЙ СБОЙ СВЯЗИ: ОН ЗАТРОНУЛ РАБОТУ ВСЕХ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И НАРУШИЛ ОБРАБОТКУ ФИНОПЕРАЦИЙ Новость дополняется ПРАЙМ, 08.07.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60