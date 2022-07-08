БЕРЛИН, 8 июл — ПРАЙМ. Правительство ФРГ не допустит банкротства энергоконцерна Uniper, обсуждает меры поддержки компании, заявил вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек. Uniper надеется, что "Газпром" возобновит прежний уровень поставок

Uniper в пятницу запросил у правительства ФРГ государственную поддержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса. Это случилось сразу после того, как немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают возможность мер стабилизации бухгалтерского баланс компаний критической энергетической инфраструктуры.

"Правительство активно работает над мерами по стабилизации (Uniper). Мы находимся в тесном контакте со всеми заинтересованным лицами. По конкретным формам поддержки сейчас ведутся переговоры и потом будет принято решение. С политической точки зрения ясно одно — мы не допустим, чтобы системообразующее предприятие обанкротилось и вследствие этого на мировом энергорынке возникла турбулентность", — заявил Хабек, слова которого приводит пресс-служба министерства.

По его словам, принятые в пятницу поправки в закон об энергобезопасности предоставляют различные возможности для действий в этой сфере.

В конце июня Uniper отозвал прогноз по прибыли на текущий финансовый год из-за ситуации со снижением поставок газа "Газпромом". Это привело к падению стоимости акций компаний, а международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило долгосрочные рейтинги энергетических компаний Fortum и Uniper, находящихся на уровне "ВВВ" и "ВВВ-" соответственно, в список на пересмотр с возможностью понижения.