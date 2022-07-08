МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером растет после выхода данных об увеличении занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото демонстрируют рост после резкого падения

По состоянию на 18.27 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,55 доллара, или на 0,2%, до 1743,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,26% — до 19,238 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в пятницу вечером наблюдается положительная динамика. Часами ранее были обнародованы статданные по рынку труда в США. Так, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 372 тысячи. Аналитики прогнозировали рост показателя на уровне 268 тысяч.

Кроме того, росту стоимости золота способствовал более слабый доллар, который, как правило, торгуется с обратной пропорцией по отношению к этому драгметаллу. Так, индекс доллара снижался на 0,25%, до 106,86 пункта.