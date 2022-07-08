НАЛЬЧИК, 8 июл — ПРАЙМ. Двадцать начинающих фермеров в Кабардино-Балкарии в этом году получили господдержку в виде грантов "Агростартап" на сумму более 50 миллионов рублей, сообщил региональный минсельхоз. Минсельхоз спрогнозировал рост российского агропрома по итогам 2022 года

"В текущем году 20 фермеров Кабардино-Балкарии стали победителями конкурсного отбора получателей грантов "Агростартап" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На эти цели из федерального и республиканского бюджетов направлено около 54 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данным минсельхоза, начинающие фермеры намерены заняться производством молока и мяса, овощеводством открытого и закрытого грунта, выращиванием ягод, а также переработкой сельхозпродукции.

"Получатели господдержки обязуются осуществлять деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации в течение не менее 5 лет со дня получения средств и добиться ежегодного прироста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции в размере не менее 10%", — отмечает министерство.

Уточняется, что максимальная помощь от государства на реализацию проектов "Агростартап" составляет 90% стоимости проекта, а сам размер гранта в текущем году ограничен суммой 3,379 миллиона рублей.