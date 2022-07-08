МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, упрощающий для фермеров аренду государственных и муниципальных сельхозземель, с 1 января 2023 года они смогут получать такие земельные участки в аренду без торгов на срок до пяти лет, причем многократно, а также получают право приоритетного выкупа арендуемого участка. Начинающие фермеры в КБР получили гранты на 50 миллионов рублей

Вместе с тем таким лицам запрещается изменять целевое назначение полученного в аренду земельного участка, передавать участок третьим лицам (в том числе в субаренду), а право его аренды — в залог. Также нельзя вносить участок в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив.

Первоначальная редакция предусматривала однократность предоставления земельных участков фермерам в аренду без проведения торгов, но в рамках второго чтения она была уточнена.

Как пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин, упрощение аренды сельхозземель дает дополнительное преимущество владельцам небольших хозяйств, которым непросто конкурировать с крупными агрокомпаниями на аукционах. Правительство рассчитывает, что это позволит малым и особенно семейным агропредприятиям нарастить объемы производства.