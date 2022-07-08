МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Американская компания Google предложила выделить часть своего рекламного бизнеса в отдельную компанию под эгидой Alphabet для решения вопроса с минюстом США по поводу антиконкурентной политики, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. В Узбекистане цены на бензин Аи-80 выросли на 13%

"Google предложил выделить часть своего бизнеса, который занимается аукционами и размещением рекламы на веб-сайтах и ​​​​в приложениях, в отдельную компанию под эгидой Alphabet. Эта организация потенциально может быть оценена в десятки миллиардов долларов, в зависимости от того, какие активы она содержит", — сообщили газете источники.

По словам источников, данное решении компании обусловлено тем, что Минюст США проводит расследование утверждений о том, что Google злоупотребляет своей ролью брокера и аукциониста цифровой рекламы, чтобы управлять своим бизнесом за счет конкурентов. Департамент готовит иск, в котором утверждается, что методы Google в области рекламных технологий являются антиконкурентными, и этот иск может быть подан уже этим летом.

В Европейском Союзе, где Google столкнулся с еще одним расследованием в области рекламных технологий, компания предложила урегулировать другое обвинение в антиконкурентном поведении, связанном с YouTube, как сообщают источники. В рамках этого предложения Google позволит конкурентам продавать рекламу непосредственно в видеосервисе.

Google — дочерняя компания Alphabet Inc, которой принадлежат множество сервисов, в том числе поисковая система, Карты, Gmail, Android, Google Play, Chrome и YouTube, а также облачный сервис Google Cloud.