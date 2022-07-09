МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Газопровод протяжённостью 16 километров построили в высокогорном Ахтынском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального минэнерго. В Шри-Ланке официально уведомили президента о требовании его отставки

"Строительство межпоселкового газопровода протяжностью 16 км завершилось в Ахтынском районе. Ввод объекта позволит газифицировать более 370 домов в трёх населенных пунктах", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, объект возводился за счёт средств регионального бюджета в рамках Республиканской инвестиционной программы.