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Газопровод к трём высокогорным сёлам построили в Дагестане
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Газопровод протяжённостью 16 километров построили в высокогорном Ахтынском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального минэнерго. "Строительство... ПРАЙМ, 09.07.2022
общество , экономика, новости, газопровод, дагестан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Газопровод протяжённостью 16 километров построили в высокогорном Ахтынском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального минэнерго.
"Строительство межпоселкового газопровода протяжностью 16 км завершилось в Ахтынском районе. Ввод объекта позволит газифицировать более 370 домов в трёх населенных пунктах", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, объект возводился за счёт средств регионального бюджета в рамках Республиканской инвестиционной программы.