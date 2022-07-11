МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Инвесторы создадут в Москве более 33 тысяч новых рабочих мест, а с 2023 по 2027 год они построят десятки объектов за пределами ТТК и МКАД, сообщается на сайте мэра столицы. Кабмин сохранит рабочие места в иностранных компаниях, ушедших из России

"Москва подписала уже 22 соглашения, общий объем инвестиций по ним превышает 92 миллиарда рублей. Реализация проектов позволит создать свыше 33 тысяч рабочих мест. Более половины из них — 24,5 тысячи — появится на офисно-деловых объектах, в сфере торговли и общепита. На современных производствах и в технопарках смогут трудоустроиться почти восемь тысяч человек. Оставшиеся вакансии будут открыты в социальных учреждениях", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что девелоперы построят семь школ, шесть детских садов, восемь деловых центров, два торгово-офисных здания, шесть технопарков, четыре торгово-развлекательных центра, один промышленный комплекс и многофункциональный центр. Их общая площадь составит 1,12 миллиона квадратных метров, из них почти 570 тысяч "квадратов" приходится на офисы, ТЦ и объекты общепита, 376 тысяч "квадратов" — на промышленные объекты и промтехнопарки, около 172 тысяч "квадратов" — на соцучреждения.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, с начала года Москва подписала еще пять соглашений по городской программе.

"По ним девелоперы построят в Москве два торговых центра, школу и детский сад, офисное здание, а также многофункциональный центр. Общая площадь объектов составит более 73 тысяч квадратных метров. Инвесторы вложат в строительство около девяти миллиардов рублей. Взамен город предоставит застройщикам льготы, которые они смогут использовать после сдачи объектов в эксплуатацию при переоформлении земельных участков для жилых комплексов в разных районах. До тех пор им будет предоставлена отсрочка по внесению части платежа по плате за изменение вида разрешенного использования участков", — приводятся слова Овчинского в сообщении.