МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в первые минуты торгов в понедельник снижались на 12%, приближаясь к 1600 долларам, а в последние минуты теряют 8% и находятся у 1680 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. Цены на газ в Европе снизились в пятницу почти на восемь процентов

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одного из крупнейших хабов TTF открыли торговую сессию на уровне 1660,5 доллара (-9,3% к расчетной цене пятницы — 1829,8 доллара). Вскоре котировки снизились до 1608,3 доллара (-12,1%), после чего чуть выросли и в последние минуты близки к 1680 долларам (-8,1%)

Биржевая стоимость газа в Европе за месяц выросла вдвое. Еще 10 июня расчетная цена ближайших — тогда июльских — фьючерсов составляла 903,8 доллара. Затем она резко подскочила почти до 1300 долларов, а к концу месяца приблизилась к рубежу в 1600 долларов, после чего в начале июля — впервые с марта — достигла 1900 долларов.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара.

Сейчас на настроения участников рынка влияют риски снижения поставок из России. "Газпром" с 11 по 21 июля планирует остановить из-за планового техобслуживания газопровод "Северный поток". Это может — если объемы не будут перенаправлены на альтернативные маршруты — усугубить нехватку газа на европейском рынке.