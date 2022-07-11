КАЛИНИНГРАД, 11 июл — ПРАЙМ. На границе в Литву из Калининграда выстроилась очередь из 310 грузовиков, ожидающих выезда из области, а въезда в российский регион ожидает 200 фур, сообщила пресс-служба региональной таможни. СМИ: Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград

"По данным на 9.00 11 июля, сотрудники ТП МАПП Чернышевское оформили за сутки 200 большегрузов, следовавших в Литовскую Республику, и 298 машин – прибывших на территорию Калининградской области. Выезда из Российской Федерации ожидает 310 транспортных средств, въезда – 200 грузовиков", — сообщили в пресс-службе таможни.

Российские дальнобойщики жалуются, что не могут пересечь границу и стоят в очереди по несколько дней. "У людей (водителей фур) продуктов по сути нет, купить не все могут в магазинах, а до них ещё доехать нужно, евро есть не у всех. Ни туалета, ни душа, просто стоят в лесу в Литве и ждут", — поделился с РИА Новости дальнобойщик Роман.

Очереди из фур на российско-литовской границе в Калининградской области на пункте пропуска Чернышевское появились в конце июня, так, 23 июня выезда из региона ожидали 150 грузовиков, 25 июня в очереди скопилось 250 фур. В пресс-службе региональной таможни отмечали, что число пропускаемых фур из области снижено из-за сбоя на литовской таможне.

В начале мая на российско-литовской границе на въезд в РФ наблюдалась очередь из 470 грузовиков. Для борьбы с очередями из большегрузов тогда была усилена работа таможни, увеличено число сотрудников. Региональные власти называли одной из причин очередей на погранпереходе короткие сроки таможенного транзита – двое суток.

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.

Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении Еврокомиссии исполнить обязательства и не препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.