Госдума рассмотрит инициативы по поддержке россиян и экономики
Володин: Госдума планирует рассмотреть инициативы по поддержке россиян и экономики страны 15 июля
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. В Госдуме на внеочередном пленарном заседании планируется рассмотреть инициативы по поддержке россиян и российской экономики, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володи.
"Совет Государственной Думы сегодня принял решение о проведении 15 июля в 12:00 внеочередного пленарного заседания. На нем планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Также, по его словам, с 4 июля на рассмотрение ГД поступило 42 законопроекта, а за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив.
"Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих", — сообщил Володин.
https://1prime.ru/News/20220711/837452658.html
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