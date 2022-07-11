МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. В Госдуме на внеочередном пленарном заседании планируется рассмотреть инициативы по поддержке россиян и российской экономики, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володи. Володин: легализация параллельного импорта стабилизирует цены на товары

"Совет Государственной Думы сегодня принял решение о проведении 15 июля в 12:00 внеочередного пленарного заседания. На нем планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Также, по его словам, с 4 июля на рассмотрение ГД поступило 42 законопроекта, а за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив.

"Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих", — сообщил Володин.