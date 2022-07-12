ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. Доллар как доминирующая мировая валюты теряет свое положение, и политизация США его использования другими странами лишь ускоряет данный процесс, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. РБК: доллар впервые за 20 лет приблизился к стоимости евро

По его мнению, многие уже начинают искать альтернативы для поддержания конкуренции с долларом, так как мировая валюта должна оставаться нейтральной. Американский доллар некоторое время сохранял доминирующее положение, однако сейчас нужно что-то другое. "Любой должен иметь возможность иметь ее для чего угодно. Но в Вашингтоне начали менять правила: если вы им не нравитесь, вам запретят использовать доллары или конфискуют их у вас", — отметил Роджерс.

Инвестор добавил, что подобная политика Штатов побуждает все больше стран, включая Россию, Китай, Индию, Бразилию и другие, активно вести поиск альтернативной валюты для торговых расчетов. При этом Роджерс заявил, что еще ни разу в истории ни одна валюта не сохраняла доминирующее положение очень долго.

"Итак, эпоха доллара как ведущей валюты подходит к концу. Это не случится в этом месяце и не произойдет сразу, однако все больше людей ищут что-то, что могло бы с ним конкурировать. Я не люблю об этом говорить, поскольку являюсь американцем, но боюсь, что недавние действия Вашингтона лишь ускорят отказ от доллара", — полагает собеседник агентства.

Рассуждая о перспективах внедрения криптовалют в мировую экономику, Роджерс выразил мнение, что власти различных стран сами неизбежно придут к регулированию их оборота, чтобы контролировать расходы своих граждан.

"Все деньги однажды будут в компьютере, как случилось в Китае, где нельзя вызвать такси без использования цифровой валюты", — заявил Роджерс.

Роджерс — один из наиболее известных финансистов и инвесторов в мире. Несколько лет назад он начал инвестировать в российский рынок. В частности, он приобрел крупный пакет акций российского производителя удобрений "Фосагро" и вошел в совет директоров компании.