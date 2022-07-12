МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. В Панаме цены на топливо для всех всех частных транспортных средств будут заморожены с 15 июля на фоне роста недовольства в стране, заявил президент Панамы Лаурентино Кортисо. TotalEnergies снизит цены на топливо для автовладельцев во Франции

"Я решил расширить меру по заморозке цен на галон топлива на уровне 3,95 панамских бальбоа (3,92 доллара США) для частных транспортных средств по всей стране с 15 июля", — говорится в сообщении Кортисо в Twitter.

Как сообщается на сайте офиса президента, объявление было сделано Кортисо в понедельник в послании к нации, где он подчеркнул, что его администрация с вниманием относится к проблемам, затрагивающим панамцев. Он также созвал на вторник заседание кабинета министров, чтобы выдвинуть предложение о заморозке цен еще на 10 продуктов, которые составляют основу потребительской корзины.

"Я понимаю недовольство различных секторов в связи со сложившейся ситуацией…", — заявил Кортисо Коэн.

Согласно представленной на сайте информации, ранее 3 июня правительство Панамы одобрило заморозку цен на топливо для общественного пассажирского наземного транспорта.

В начале июля профсоюзы преподавателей Панамы объявили всеобщую трехдневную забастовку против роста стоимости жизни и цен на топливо, требуя от правительства рассмотреть список их предложений. Члены профсоюза в ходе мероприятия заявили, что всеобщая забастовка связана с тем, что правительство не реагирует на предложенный список из 32 антикризисных мер, которые включают заморозку цен на продукты питания и топливо, борьбу с безработицей, поддержку образования, здравоохранения и ряд социальных выплат. К уличным акциям в столице Панамы к преподавателям присоединились водители и перевозчики, студенты, крестьяне, строители и представители коренных народов. По информации местных СМИ, наиболее часто можно было услышать и увидеть лозунги о снижении стоимости бензина.