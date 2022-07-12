Президент Панамы Кортисо с 15 июля замораживает цены на топливо для частных транспортных средств
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. В Панаме цены на топливо для всех всех частных транспортных средств будут заморожены с 15 июля на фоне роста недовольства в стране, заявил президент Панамы Лаурентино Кортисо.
"Я решил расширить меру по заморозке цен на галон топлива на уровне 3,95 панамских бальбоа (3,92 доллара США) для частных транспортных средств по всей стране с 15 июля", — говорится в сообщении Кортисо в Twitter.
Как сообщается на сайте офиса президента, объявление было сделано Кортисо в понедельник в послании к нации, где он подчеркнул, что его администрация с вниманием относится к проблемам, затрагивающим панамцев. Он также созвал на вторник заседание кабинета министров, чтобы выдвинуть предложение о заморозке цен еще на 10 продуктов, которые составляют основу потребительской корзины.
"Я понимаю недовольство различных секторов в связи со сложившейся ситуацией…", — заявил Кортисо Коэн.
Согласно представленной на сайте информации, ранее 3 июня правительство Панамы одобрило заморозку цен на топливо для общественного пассажирского наземного транспорта.
В начале июля профсоюзы преподавателей Панамы объявили всеобщую трехдневную забастовку против роста стоимости жизни и цен на топливо, требуя от правительства рассмотреть список их предложений. Члены профсоюза в ходе мероприятия заявили, что всеобщая забастовка связана с тем, что правительство не реагирует на предложенный список из 32 антикризисных мер, которые включают заморозку цен на продукты питания и топливо, борьбу с безработицей, поддержку образования, здравоохранения и ряд социальных выплат. К уличным акциям в столице Панамы к преподавателям присоединились водители и перевозчики, студенты, крестьяне, строители и представители коренных народов. По информации местных СМИ, наиболее часто можно было услышать и увидеть лозунги о снижении стоимости бензина.
https://1prime.ru/News/20220712/837456288.html