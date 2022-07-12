МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Первый случай оспы обезьян в России подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Роспотребнадзор снял антиковидные ограничения

"В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточили, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.

В ведомстве также добавили, что возможность распространения оспы обезьян в России купирована, все контактировавшие с первым заболевшим россиянином находятся под наблюдением врачей.

"За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что наборы реагентов для выявления оспы обезьян есть в стране в достаточном количестве, а ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян.