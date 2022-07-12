ВАРШАВА, 12 июл — ПРАЙМ. Правительство Польши намерено отложить либерализацию цен на природный газ и собирается продлить регулирование тарифов на газ до 2027 года, говорится в проекте закона, опубликованном на официальном сайте кабинета министров республики. Польша приготовилась к скачку инфляции из-за ситуации на энергорынках

В проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы об усилении газовой безопасности государства в связи с ситуацией на рынке газа", подписанном министром климата и окружающей среды Анной Москвой, говорится, что "исключительная ситуация на мировых рынках энергоносителей вызванная агрессией России на Украину и беспрецедентное увеличение цены природного газа, вызванное монополистическими действиями "Газпрома", порождают необходимость введения в национальной правовой системе особых правовых инструментов, которые обеспечат возможность плавного реагирования в реальном времени на дальнейшее ухудшение ситуации на рынке природного газа, а также нивелирование негативных последствий развивающегося экономического кризиса".

Одним из пунктов будущего закона является отказ до 2027 года от либерализации цен на природный газ. "Для защиты домашних потребителей и стратегических институтов… обоснованным было признано продление тарифной защиты до 31 декабря 2027 года. Это продолжение мер, введенных в соответствии с законом от 26 ноября 2022 года о конкретных решениях по обеспечению защиты потребителей газового топлива в связи с ситуацией на рынке газа, когда защитой до конца 2023 года были объяты более 7,1 миллионов потребителей природного газа", — говорится в документе.

Также законопроект предполагает продление периода, в течение которого субъекты, обязанные поддерживать обязательные запасы природного газа, должны поставлять их в газовую систему с 40 до 45 дней. Это, по мнению авторов, "предоставит этим субъектам дополнительную гибкость, необходимую в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, особенно на зарубежных газовых рынках".

Кроме того, проект предполагает добавление в закон об энергетике статьи, которая предусматривает полномочия министра энергетики по сокращению в 2022 или 2023 годах требования к объему природного газа, продаваемого через товарную биржу. "Это связано с беспрецедентной ситуацией на рынке газа, в связи с которой высокие цены на сырье приводят к необходимости вносить значительно более высокие, чем раньше, депозиты, обеспечивающие сделки", — говорится в документе.

В начале текущего года Управление регулирования энергетики Польши сообщило, что в результате утвержденного его главой роста тарифов ежемесячные счета домохозяйств, использующих газ для приготовления пищи, вырастут примерно на 9 злотых (более 2 долларов) в месяц. Ведомство также рассчитало, что с 1 января совокупный средний рост счета за электроэнергию среднего домохозяйства составит около 24%, что означает увеличение примерно на 21 злотый (около 5 долларов) в месяц.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.

В конце апреля этого года "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу, так как та отказалась оплачивать поставки в российских рублях. Ранее республика получала из России до 10 миллионов тонн этого топлива в год.