МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по жалобе заказчика "Дорожной строительной компании" на действия "Кавказ.РФ" в деле о госзакупках на 2,5 миллиарда рублей, сообщает служба. ФАС оштрафовала "Т Плюс" за антимонопольные нарушения в 2019 году

"В ФАС России поступила жалоба ООО "Дорожная строительная компания" на действия АО "Кавказ.РФ"… Начальная цена контракта составила более 2,5 миллиарда рублей… Заявитель указал, что заказчик неправомерно установил порядок оценки заявок… Комиссия ФАС России признала жалобу обоснованной… АО "Кавказ.РФ" не согласилось с решением антимонопольной службы и обратилось в суд. Однако Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность решения ФАС России", — говорится в сообщении.

Добавляется, что компания проводила открытый конкурс в электронной форме на право заключения госконтракта на поставку комплектов технологического оборудования канатных дорог для строящегося курорта "Мамисон" в Северной Осетии. После признания комиссией ФАС жалобы обоснованной, заказчик установил ненадлежащий порядок оценки заявок на участие в конкурсе, который был схож с проведением аукциона.