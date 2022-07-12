МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. В Госдуме ожидают срочные законопроекты, направленные на защиту российской экономики, они будут рассматриваться 15 июля, сообщил лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале. Госдума рассмотрит инициативы по поддержке россиян и экономики

"В ближайшее время в Госдуму поступят важные законопроекты о защите экономики страны, которые депутаты будут принимать на внеочередном заседании 15 июля", — написал он.

Миронов добавил, что на внеплановом заседании в пятницу будут рассмотрены законопроекты, которые не могут быть отложены до начала осенней сессии ГД.

"Мы будем рассматривать законопроекты, которые не могут быть отложены до осенней сессии. Их нужно принимать буквально сейчас, и это главная причина, по которой депутаты Госдумы соберутся на заседание в пятницу", — отметил он.

Ранее Госдума приняла решение провести внеочередное заседание 15 июля. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко отмечала, что СФ при необходимости может собраться в любой момент, если в этом будет нужда.