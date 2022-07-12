Трендовая инфляция в России в июне замедлилась до 9,48%
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МОСКВА, 12 июл — Прайм. Трендовая инфляция в РФ в июне замедлилась до 9,48% в годовом выражении с 10,18% в мае, сообщает Банк России.
Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, также снизилась, составив 10,57% в июне после 11,39% в мае.
"Оценка трендовой инфляции в июне понизилась до 9,48% с 10,18% в мае… Значительный разрыв в динамике ИПЦ и оценок показателей, характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, указывает на существенный вклад разовых дезинфляционных факторов в снижение цен в июне", — говорится в сообщении.
Баланс рисков в среднесрочной перспективе, по оценке регулятора, по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. С учетом проводимой ЦБ денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.
https://1prime.ru/News/20220712/837458906.html
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