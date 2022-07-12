МОСКВА, 12 июл — Прайм. Трендовая инфляция в РФ в июне замедлилась до 9,48% в годовом выражении с 10,18% в мае, сообщает Банк России. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,19%

Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, также снизилась, составив 10,57% в июне после 11,39% в мае.

"Оценка трендовой инфляции в июне понизилась до 9,48% с 10,18% в мае… Значительный разрыв в динамике ИПЦ и оценок показателей, характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, указывает на существенный вклад разовых дезинфляционных факторов в снижение цен в июне", — говорится в сообщении.

Баланс рисков в среднесрочной перспективе, по оценке регулятора, по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. С учетом проводимой ЦБ денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.