МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. Казахстан отказался присоединиться к антироссийским санкциям

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в русле договоренностей, достигнутых по итогам прошедших 17 июня в Санкт-Петербурге российско-казахстанских переговоров на высшем уровне. Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, последовательную реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах", — говорится в сообщении.