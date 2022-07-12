Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана
Путин подтвердил в разговоре с Токаевым настрой на дальнейшее укрепление партнерства
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в русле договоренностей, достигнутых по итогам прошедших 17 июня в Санкт-Петербурге российско-казахстанских переговоров на высшем уровне. Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, последовательную реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/News/20220712/837459294.html
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