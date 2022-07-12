ПРАГА, 12 июл — ПРАЙМ. Словакия обеспечила себя газом до конца марта 2023 года, запасы составляют 65% годового потребления газа, этого хватит для нужд населения и промышленности, сообщил во вторник на пресс-конференции вице-премьер и глава минэкономики Рихард Сулик. В Польше намерены продлить регулирование тарифов на газ

"С 17 марта мы получаем сжиженный природный газ (СПГ), более чем по одному танкеру в месяц. Это обеспечило нам 33% годового потребления газа. Еще 32% мы получили посредством поставок из Норвегии. Итого имеем сейчас запасы в объеме 65% годового потребления газа в стране. Газохранилища уже наполнены на 49%. Таким образом, можно говорить о том, что мы обеспечены газом на всю следующую зиму, конкретно до конца марта 2023 года. Газа хватит и для нужд населения, и для нужд промышленности", — казал Сулик.

Как сообщали 1 июля СМИ со ссылкой на гендиректора словацкой компании-импортера SPP Рихарда Прокипчака, Словакия сейчас получает лишь 50% от договорного объема поставок газа из РФ. По его словам, сокращение поставок газа из РФ началось примерно в начале июня.