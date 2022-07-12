МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. В Великобритании розничные продажи упали до рекордно низких значений на фоне высокой инфляции в стране, сообщила во вторник газета Guardian со ссылкой на отчёт Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC). Инфляция в Дании стала рекордной за последние 39 лет

"Объемы продаж падают до значений, которых мы не видели с разгара пандемии, так как (последствия) инфляции продолжают ощущаться, и домохозяйства ограничивают траты", — приводит издание слова исполнительного директора BRC Хелен Дикенсон.

Как отмечает газета, уже третий месяц идет стабильное снижение продажи непродовольственных товаров, а за последние три месяца показатели продаж упали на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, отмечает газета.

В статье говорится, что продажи в июне упали на 1% по сравнению с июнем прошлого года.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.